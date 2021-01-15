В Петербурге коронавирусом заболели еще 3 094 человека

В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 3 094 петербуржцев. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно в пятницу, 15 января. Как сообщили в оперштабе, лидирует в указанном рейтинге Москва, где за указанный период коронавирус выявили у 5 534 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 361 новый инфицированный.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице от коронавирусной инфекции привились 18 477 местных жителей.