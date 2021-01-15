В Петербурге криминального авторитета, обвиняемого в вымогательстве, отправили под стражу

Обвиняемый и его защита настаиваю на непричастности к совершению преступления. Фото: pixabay

Обвиняемый и его защита настаиваю на непричастности к совершению преступления. Фото: pixabay

Калининский районный суд Северной столицы вынес приговор Александру Анохину, обвиняемому в вымогательстве крупной суммы.

По данным следствия, в 2018 году злоумышленник вступил в сговор с несколькими лицами с целью вымогательства нескольких миллионов рублей и двоих граждан. Преступники использовали в качестве предлога якобы имеющуюся у жертв задолженность. Вымогатели назначили встречу в бизнес-центре «Полюстрово», где, угрожая насилием и расправой, объяснили оппонентам, что им необходимо передать 2,5 млн рублей прямо сейчас.

Кроме того, злоумышленники потребовали от потерпевших ежемесячную передачу 2 млн рублей в течение неопределённого срока, а также возвращения несуществующего долга в размере 24 млн рублей. В ходе «беседы» вымогатели нанесли несколько ударов обеим жертвам.

14 января суд предъявил Анохину, который является криминальным авторитетом и не имеет, по сведениям правоохранителей, постоянных легальных доходов, обвинение. Защита просила о домашнем аресте или запрете совершения определенных действия, однако преступника поместили под стражу до конца февраля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат историка Олега Соколова подал апелляцию на смягчение приговора подзащитному.