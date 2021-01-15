В Петербурге криминального авторитета, обвиняемого в вымогательстве, отправили под стражу

В Петербурге криминального авторитета, обвиняемого в вымогательстве, отправили под стражу
Обвиняемый и его защита настаиваю на непричастности к совершению преступления. Фото: pixabay

Калининский районный суд Северной столицы вынес приговор Александру Анохину, обвиняемому в вымогательстве крупной суммы.

По данным следствия, в 2018 году злоумышленник вступил в сговор с несколькими лицами с целью вымогательства нескольких миллионов рублей и двоих граждан. Преступники использовали в качестве предлога якобы имеющуюся у жертв задолженность. Вымогатели назначили встречу в бизнес-центре «Полюстрово», где, угрожая насилием и расправой, объяснили оппонентам, что им необходимо передать 2,5 млн рублей прямо сейчас.

Кроме того, злоумышленники потребовали от потерпевших ежемесячную передачу 2 млн рублей в течение неопределённого срока, а также возвращения несуществующего долга в размере 24 млн рублей. В ходе «беседы» вымогатели нанесли несколько ударов обеим жертвам.

14 января суд предъявил Анохину, который является криминальным авторитетом и не имеет, по сведениям правоохранителей, постоянных легальных доходов, обвинение. Защита просила о домашнем аресте или запрете совершения определенных действия, однако преступника поместили под стражу до конца февраля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат историка Олега Соколова подал апелляцию на смягчение приговора подзащитному.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вымогательство заключение под стражу калининский районный суд новости СПб объединённая пресс-служба судов Петербурга


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Органный фестиваль, встреча с актрисой Зоей Буряк и выставка костюмов: куда ...
Приставы Петербурга оштрафовали предпринимателя на 100 тысяч рублей за ...
Главные события уходящей недели в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с лисами, гуляющими по городу
Эксперты рассказали, на что тратились петербуржцы в новогодние каникулы
Депутат ЗакСобрания Амосов госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом
В Петербурге наградили полицейских, которые спасли 3-летнюю девочку из ...
В Москву поставили 10 млн пар использованных медицинских перчаток