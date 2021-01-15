В Петербурге около 24% койко-мест остаются свободными для больных Covid-19

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице появились последние данные о состоянии коечного фонда в городе. Для тяжелобольных с коронавирусом доступно почти 24% койко-мест.

Об этом стало известно в пятницу, 15 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на данный момент в Петербурге развернуто 12 тыс. 488 койко-мест. Из них свободными остаются 24%.

То есть, на данный момент для пациентов с коронавирусом в запасе есть 2 тыс. 963 койки.

Данный запас считает необходимым для обеспечения борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме этого, как отметили в штабе, в Северной столице также достаточно всех медицинских ресурсов в случае ухудшения ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России заявили о начале третьей волны коронавируса. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, новая волна коронавируса будет сопровождаться новыми мерами поддержки. Например, правительство уже продлило действие антикризисных мер, которые были приняты в 2020 году из-за пандемии.