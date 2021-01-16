В России зарегистрировали 24 092 новых случаев COVID-19 за последние сутки

По стране статистика заражений остается устойчивой и пока практически не растет. Фото: pixabay

По стране статистика заражений остается устойчивой и пока практически не растет. Фото: pixabay

По информации оперативного штаба на утро 16 января, в России за последние сутки зафиксировали 24 092 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 3 113 (12,9%) выявлены активно у контактных лиц, переносящий болезнь бессимптомно. Таким образом, общее число заражений в стране достигло 3 544 623 человек. Кроме того, за сутки COVID-19 стал причиной смерти 590 пациентов. Нарастающим итогом число летальных случаев среди россиян увеличилось до 65 085 человек.

При этом не первый день подряд количество выписанных по выздоровлению пациентов заметно превышает количество новых заражений. Так, успешно победили болезнь за минувшие сутки 27 311 человек, что на 3 219 больше, чем заболевших. В общей сложности, за время пандемии выздоровели 2 936 991 пациент.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге эпидемиологическая ситуация ухудшается. За сутки выявлено более 3,2 тысяч новых зараженных.