В Германии планируют создать «тюрьму» для нарушителей карантина

В Германии планируют создать &#171;тюрьму&#187; для нарушителей карантина
Фото: pixabay

В Саксонии — немецкой федеральной земле, — власти намереваются создать учреждение, где в принудительном порядке будут размещать граждан, неоднократно нарушавших коронавирусный карантин.

Для этих целей планируется переоборудовать центр первичного приема беженцев в Дрездене, построенный в 2017 году, сообщает Bild. Весной вносились предложения по размещению нарушителей локдауна в психиатрических лечебницах, отелях или больницах, но эти идеи не нашли поддержки.

Об условиях и стоимости «проживания» в «тюрьмах» для нарушителей информации пока нет, однако за людьми там будет следить полиция, а территорию оградят забором. Власти подчеркивают, что такие меры грозят только тем, кто повторно совершал правонарушения и не отреагировал ни на предупреждение, ни штраф. Пока таких инцидентов в Саксонии, отметим, не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании ввели третий локдаун из-за стремительно распространяющегося коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 Германия локдаун нарушители пандемия коронавируса тюрьма


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержан 17-летний подросток по подозрению в убийстве мамы и дяди
Минсельхоз предложил повысить пошлины на экспорт пшеницы
В Рязани найдено тело главного редактора новостного портала
В Петербурге зафиксировано на 10 градусов холоднее нормы 16 января
В России за сутки от коронавируса скончались 590 человек
Bloomberg: Apple приступила к разработке складной модели iPhone
В Германии планируют создать «тюрьму» для нарушителей карантина
В Москве из-за снегопада задержали 18 авиарейсов