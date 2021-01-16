В Германии планируют создать «тюрьму» для нарушителей карантина

В Саксонии — немецкой федеральной земле, — власти намереваются создать учреждение, где в принудительном порядке будут размещать граждан, неоднократно нарушавших коронавирусный карантин.

Для этих целей планируется переоборудовать центр первичного приема беженцев в Дрездене, построенный в 2017 году, сообщает Bild. Весной вносились предложения по размещению нарушителей локдауна в психиатрических лечебницах, отелях или больницах, но эти идеи не нашли поддержки.

Об условиях и стоимости «проживания» в «тюрьмах» для нарушителей информации пока нет, однако за людьми там будет следить полиция, а территорию оградят забором. Власти подчеркивают, что такие меры грозят только тем, кто повторно совершал правонарушения и не отреагировал ни на предупреждение, ни штраф. Пока таких инцидентов в Саксонии, отметим, не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании ввели третий локдаун из-за стремительно распространяющегося коронавируса.