Блогеры BadComedian и Катя Клэп рассказали о помолвке

Блогеры BadComedian и Катя Клэп рассказали о помолвке
BadComedian и Катя Клэп. Фото: скриншот Instagram

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, также известный как BadComedian, сделал предложение Кате Клэп. Девушка ответила согласием.

Радостной новостью Клэп поделилась на YouTube канале. В ролике российский видеоблогер показала обручальное кольцо на пальце и сообщила подписчикам, что это непривычный для нее атрибут и она пока не знает, когда именно его носить. Речь идет о кольце Tiffany с бриллиантом.

Баженов и Клэп встречаются уже много лет. Первое время пара скрывала свои отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что BadComedian разгромил сразу три российских фильма. Блогер выпустил обзор, в рамках которого поделился мнением сразу о нескольких лентах.

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