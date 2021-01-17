Депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин умер от коронавируса

Николай Антошкин был депутатом Госдумы VI и VII созывов, возглавлял Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области. Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

Николай Антошкин был депутатом Госдумы VI и VII созывов, возглавлял Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области. Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

В воскресенье, 17 января, в столичной больнице скончался Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин.

Парламентарий ушел из жизни в возрасте 78 лет. Информацию подтвердили в «Клубе военачальников», пишет РИА Новости. Дату и место проведения церемонии прощания объявят в понедельник, 18 января. По данным главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, Антошкин был болен коронавирусной инфекцией.

Генерал-полковник, родился в Башкирии, 19 декабря 1942 года, выпускник Оренбургского высшего военного училища летчиков. Помимо прочего, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, за что был удостоен звания Героя Советского союза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня на Троекуровском кладбище пройдут похороны худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, также умершего от коронавируса.