В Москве простились с Борисом Грачевским

В воскресенье, 17 января, в московском Доме Кино простились с художественным руководителем «Ералаша», режиссером Борисом Грачевским.

Гроб с телом Грачевского установили на сцене, все желающие почтить память деятеля кино и телевидения приносят к нему букеты цветов и траурные венки. В это время на экране демонстрировались фотографии из семейного архива режиссера с его родными, друзьями и коллегами. Борис Грачевский был похоронен на Троекуровском кладбище.

Напомним, что создатель «Ералаша» умер от коронавируса на 72-м году жизни. Он был госпитализирован 28 декабря, рассказал, что заразился неделей ранее, а с 31 декабря находился в реанимации. Состояние Грачевского врачи оценивали как стабильно тяжелое.

От коронавирусной инфекции 17 января также скончался депутат Государственной Думы генерал-полковник Николай Антошкин. Как писала gazeta.spb.ru, ему было 78 лет.