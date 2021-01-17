В Подмосковье семилетний мальчик погиб, катаясь с горки

Вероятно, мальчик находился на детской площадке без взрослых, которые могли бы присмотреть за ним. Фото: pixabay

Вероятно, мальчик находился на детской площадке без взрослых, которые могли бы присмотреть за ним. Фото: pixabay

В подмосковном совхозе Останкино на детской площадке на улице Дорожной 15 января обнаружили бездыханное тело семилетнего мальчика, который случайно удавился шарфом, катаясь с горки.

По данным правоохранительных органов, ребенок катался с винтовой горки и привязал концы своего шарфа к верхней перекладине, из-за чего образовалась петля. Следователи предполагают, что мальчик случайно удушился, поскольку не смог выбраться из слишком сильно затянувшегося шарфа.

Опрошены четверо детей, ставших свидетелями трагического происшествия, а также местные жители, которые пытались прийти на помощь пострадавшему малышу до приезда медиков скорой помощи. По итогам проверки, проводимой следственным отделом города Дмитрова будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве подросток отравился насмерть «веселящим газом».