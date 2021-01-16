В Москве подросток умер, отравившись «веселящим газом»

В Москве подросток умер, отравившись &#171;веселящим газом&#187;
В случившемся разбирается прокуратура. Фото: pixabay

В четверг, 14 января, на северо-востоке Москвы нашли труп 16-летнего подростка. Гибель школьника связывают с так называемым «веселящим газом» (закисью азота).

В происшествии разбирается столичная прокуратура. По сведениям правоохранительных органов, незадолго до смерти несовершеннолетний заказал доставку на дом баллона, предположительно наполненного закисью азота. Специалистам еще предстоит детально установить причины и обстоятельства случившегося, по итогам проверки инциденту дадут правовую оценку.

Кроме того, прокуроры изучат действия родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка. При наличии оснований, передает РИА Новости, может быть возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге, в парадной дома на Полюстровском проспекте нашли трупы юноши и девушки 22 лет и 21 года соответственно. Причины их смерти пока не выяснены.

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