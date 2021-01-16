В парадной дома на Полюстровском нашли трупы девушки и молодого человека

В пятницу, 15 января, около шести часов вечера жительница Северной столицы обратилась в полицию и сообщила, что в парадной дома №7 по Полюстровскому проспекту лежат два человека — живы они или нет, женщина не знала.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что на лестничной клетке между 12 и 13 этажами находятся трупы двоих молодых людей, юноши и девушки. Причины их смерти установить судебно-медицинская экспертиза.

При осмотре следователям удалось установить личности погибших. Ими оказались 22-летний житель Кемеровской области и 21-летняя петербурженка, которая жила в этом самом доме. Причем днем ранее мать погибшей заявила, что девушка пропала без вести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве матери и дяди.