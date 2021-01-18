Правительство России поможет Ленобласти с ремонтом дорог

Из федерального бюджета выделят 500 млн рублей на ремонт двух автомобильных дорог в Ленинградской области.
Ленобласть получит от правительства РФ 500 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог, которые входят в Санкт-Петербургскую агломерацию. Речь идет об участке Гостилицкого шоссе и дороги Красное Село — Гатчина — Павловск.
Федеральные средства на дорожный ремонт выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Отметим, что общая протяженность дорог в Санкт-Петербургской агломерации, которые проходят по территории Ленобласти, превышает 1,1 тыс. километров. Дороги затрагивают восемь муниципалитетов региона.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велодорожками и платными парковками вместо КРТИ займется Комитет по транспорту с 1 февраля.