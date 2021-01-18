Правительство России поможет Ленобласти с ремонтом дорог

Правительство России поможет Ленобласти с ремонтом дорог
В Ленобласти отремонтируют участок Гостилицкого шоссе и дорогу Красное Село - Гатчина - Павловск. Фото: pixabay

Из федерального бюджета выделят 500 млн рублей на ремонт двух автомобильных дорог в Ленинградской области.

Ленобласть получит от правительства РФ 500 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог, которые входят в Санкт-Петербургскую агломерацию. Речь идет об участке Гостилицкого шоссе и дороги Красное Село — Гатчина — Павловск.

Федеральные средства на дорожный ремонт выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отметим, что общая протяженность дорог в Санкт-Петербургской агломерации, которые проходят по территории Ленобласти, превышает 1,1 тыс. километров. Дороги затрагивают восемь муниципалитетов региона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велодорожками и платными парковками вместо КРТИ займется Комитет по транспорту с 1 февраля.

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Правительство России поможет Ленобласти с ремонтом дорог