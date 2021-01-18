Жертвами крушения сухогруза у берегов Турции стали четыре человека

Жертвами крушения сухогруза у берегов Турции стали четыре человека
Фото: pixabay

В Черном море у берегов Турции произошло крушение сухогруза «Арвин», при котором погибли четверо моряков, шестерых удалось спасти.

Как сообщает РИА Новости, спасенными оказались пятеро граждан Украины и один россиянин. По данным Росморречфлота, всего экипаж сухогруза состоял из 12 человек — 10 мужчин из Украины и два гражданина России.

Спасателям пришлось снимать двух членов экипажа со скал. Спасательную операцию осложняли погодные условия — были высокие волны. Предварительно, именно плохие погодные условия и стали причиной кораблекрушения.

Позже береговая охрана Турции нашла мертвым россиянина Виталия Галенко, капитана судна «Арвин». Также известно, что другой россиянин, старший техник Николай Кринов, был спасен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Баренцевом море продолжаются поиски моряков с затонувшего судна «Онега».

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