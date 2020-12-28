В Баренцевом море продолжаются поиски моряков с затонувшего судна «Онега»

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». Двое членов экипажа спаслись, один погиб, судьба остальных 16 моряков остается неизвестной.

Все произошло в понедельник утром, 28 декабря, у Новой Земли. В момент ЧП на борту судна находились 19 членов команды. Все они оказались в ледяной воде при 20-градусном морозе и четырехметровых волнах. На помощь подоспели коллеги с другого судна, они смогли спасти двух моряков. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Поиски остальных продолжаются.

По предварительным данным МЧС, причиной затопления «Онеги» могло стать опрокидывание судна при вытягивании рыболовного трала. Также называется версия об обледенении судна. В Росрыболовстве считают, что трагедия произошла из-за плохой погоды и пренебрежения техникой безопасности.

Было возбуждено уголовное дело. Расследованием причин ЧП займется федеральный оперштаб, в который вошли и.о. руководителя Росрыболовства Хасан Лихов, представители правительств Архангельской и Мурманской областей, Росморречфлота, Морспасслужбы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи разбираются в пожаре в гараже под Всеволожском, где пострадали двое.