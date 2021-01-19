В мире с начала пандемии Covid выявили у 95,5 млн человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. С начала пандемии число заболевших коронавирусом в мире составило 95 517 587 человек.

Об этом стало известно во вторник, 19 января. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, больше всего заболевавших COVID-19 зафиксировано в Соединенных Штатах Америки (24 062 636 заболевших), Индии (10 571 773), Бразилии (8 511 770), России (3 552 888) и Великобритании (3 443 340).

С начала пандемии болезнь унесли жизни 2 039 056 человек. Из них 65 059 человек в России. С таким показателем государство занимает восьмое место.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости Covid-19 в России к лету.