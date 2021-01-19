Молодой мигрант подозревается в изнасиловании 15-летней петербурженки

В Кировском районе Петербурга задержали мигранта по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы.

В понедельник, 18 января, в отдел полиции обратилась 48-летняя женщина, работающая продавцом. Она рассказала, что в ноябре прошлого года малознакомый по имени «Навруз» совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 21-летний гражданин Узбекистана.

В отношении мужчины был составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка пригласила домой знакомого, а он ее изнасиловал.