Молодой мигрант подозревается в изнасиловании 15-летней петербурженки

Молодой мигрант подозревается в изнасиловании 15-летней петербурженки
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Петербурга задержали мигранта по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы.

В понедельник, 18 января, в отдел полиции обратилась 48-летняя женщина, работающая продавцом. Она рассказала, что в ноябре прошлого года малознакомый по имени «Навруз» совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 21-летний гражданин Узбекистана.

В отношении мужчины был составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка пригласила домой знакомого, а он ее изнасиловал.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
изнасилование новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончался бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
В Заозерье восстановят часовню XVIII века
Банки в России одобрили минимальное число кредитов в 2020 году
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 21,4 тыс. человек
Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили 25 лет строгого режима
Ревнивый мужчина разорвал сопернику мошонку на Большой Зелениной
Пенсионер со Школьной улицы перевел мошенникам полмиллиона рублей
На Таллинском шоссе рабочие наткнулись на ржавые боеприпасы времен войны