Ревнивый мужчина разорвал сопернику мошонку на Большой Зелениной

Ревнивый мужчина разорвал сопернику мошонку на Большой Зелениной
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петроградском районе Петербурга ревнивый мужчина отправил своего соперника в реанимацию.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 января, в квартире дома №5 по улице Большая Зеленина. Прибывшие правоохранители выяснили, что между мужчинами завязалась потасовка на почве ревности. 37-летний злоумышленник накинулся на оппонента с кулаками.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 44-летнего потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваную рану губы и рваную рану мошонки.

Его соперника разыскивает полиция. С места происшествия изъят нож. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина избил официантку на площади Труда за отказ наливать ему и через неделю повторил поход в заведение.

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