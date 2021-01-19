Глава петербургского УФАС Вадим Владимиров написал заявление об уходе

В Санкт-Петербурге с поста руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по городу уходит Вадим Владимиров.

Свой пост он решил покинуть во вторник, 19 января. На данный момент Владимиров в отпуске, предполагается, что с февраля он уже покинет свой пост.

Как сообщил 78.ru, решение руководителя УФАС подтвердили и в пресс-службе ведомства.

Владимиров возглавлял региональное отделение УФАС России с 2013 года. До этого пять лет возглавлял Ленинградское управление службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вадим Владимиров предложил изменить антимонопольное законодательство. Любую отрасль он призвал считать конкурентной, если не будет доказано обратное.