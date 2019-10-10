Владимиров: власти должны доказать неконкурентность рынка, на котором действует ГУП

Руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров предложил изменить антимонопольное законодательство. Любую отрасль он призвал считать конкурентной, если не будет доказано обратное.

Владимиров обратил внимание на количество государственных унитарных предприятий (ГУПов). С годами их в Петербурге не становится меньше, сообщает пресс-служба петербургского УФАС.

«То есть это органы власти должны доказывать, что рынок, на котором действует тот или иной ГУП – неконкурентный», — считает Владимиров.

В ведомстве добавили, что органами власти Петербурга при участии УФАС исполнено несколько положений Национального плана по развитию конкуренции на 2018-2020 годы. Однако исполнение оставляет желать лучшего, так как сокращения нарушений антимонопольного законодательства в Петербурге не зафиксировано. В 2017 году зафиксировано 56 нарушений, в 2018 — 39, в 2019 — уже 51.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что УФАС выиграло суд по делу о стоимости перевозок на автовокзале в Петербурге.