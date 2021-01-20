Жителей Ленобласти предупредили о гололедице

Жителей Ленобласти предупредили о гололедице
В регионе выпадет небольшой снег. Фото: pixabay.com

МЧС предупреждает о гололедице, которая образовалась на дорогах Ленинградской области.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательнее. Гололедица продержится 20, 21 и 22 января.

В среду, 20 января, в Ленобласти возможно налипание снега, 21 января в регион придут метель, осадки, гололедица и налипание мокрого снега. В пятнице также ожидается гололедица и налипание.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду ветер будет дуть с юга и юго-востока, его порывы будут достигать до 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут – 7…- 12 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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