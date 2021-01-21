В Приморском районе планируют возвести медицинский квартал

Проект медицинского кластера в Приморском районе пока находится на стадии обоснования возможностей размещения. Фото: pixabay

Проект медицинского кластера в Приморском районе пока находится на стадии обоснования возможностей размещения. Фото: pixabay

Власти Санкт-Петербурга хотят построить в Приморском районе города масштабный медицинский центр, в состав которого войдут взрослая и детская многопрофильные больницы, роддом и станция скорой помощи.

О планах правительства рассказал вице-губернатор Николай Линченко в четверг, 21 января. Он также добавил, что медицинский комплекс обязательно должен включать в себя станционар-трансформер, который можно оперативно переоборудовать в коронавирусный госпиталь.

Кроме того, по словам Линченко, в Приморском районе есть лишь два федеральных стационара (Центр имени Алмазова и клиника МЧС) и совсем нет городских, что также является аргументом для строительства нового кластера здоровья. При этом вице-губернатор подчеркнул, что сейчас власти только изучают возможности размещения центра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском шоссе возведут котельную для общежития Городской больницы №40.