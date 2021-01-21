Росприроднадзор передал суду материалы по незаконной торговле краснокнижной рыбой в Ленобласти

В Росприроднадзоре отмечают, что популяция кумжи обыкновенной "катастрофически сокращается", несмотря на предпринимаемые меры по сохранению вида. При этом краснокнижную рыбу можно встретить на рыночных прилавках Ленобласти. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

В Росприроднадзоре отмечают, что популяция кумжи обыкновенной "катастрофически сокращается", несмотря на предпринимаемые меры по сохранению вида. При этом краснокнижную рыбу можно встретить на рыночных прилавках Ленобласти. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

В ходе профилактического рейда сотрудники Росприроднадзора и правоохранительных органов выявили на одном из рынков Всеволжоского района Ленобласти продажу редкого вида рыбы, находящегося под угрозой исчезновения.

На ценники торговец указал «лосось ладожский», однако внешний вид рыбы не соответствовал описанию ладожского лосося. Инспектор Росприроднадзора предположил, что это либо кумжа обыкновенная, либо лосось атлантический — экспертиза подтвердила догадки чиновника. Оба этих вида занесены в Красную книгу РФ.

В отношении владельца прилавка, где торговали краснокнижными рыбами, возбуждено административное производство по факту уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (ст. 8.35 КоАП РФ). Материалы дела переданы в суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор проверяет «пенную вечеринку» на Петергофском шоссе.