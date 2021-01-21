В Ленобласти 22 января ожидаются туман и снег

В пятницу, 22 января, в Ленинградской области ожидается потепление.

В МСЧ предупреждают, что обстановка на дорогах осложнится.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью местами пройдет сильный снегопад. В пятнице в регионе ожидается потепление до +3 градусов. По прогнозу синоптиков, ожидаются снег и дождь. Вероятен туман.

Ветер будет южный умеренный. А дорогах возможна гололедица, поэтому водителей просят соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.