Врач назвал простые способы продлить жизнь

Британский врач-терапевт Тим Лебенс рассказал, каких стоит придерживаться принципов питания, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Врач советует отказаться от употребления сахара. По его словам, «сахар – один из самых больших тихий убийц», сообщает Express.

Кроме того, он посоветовал сократить потребление соли. Он подчеркнул, что предельная допустимая доза для взрослого человека составляет шесть граммов – не более одной чайной ложки.

Также специалист рекомендует есть растительную пищу. При это важно не переедать.

Для этого врач рекомендует есть медленно и использовать тарелки меньшего размера. Кишечнику нужно около 20 минут, чтобы сообщить мозгу о сытости. Рекомендуется употреблять не менее двух литров жидкости в сутки, чтобы поддерживать высокий уровень гидратации организма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые заявляют, что печень может погубить не только злоупотребление спиртным. На это также может повлиять образ жизни, питание и принимаемые человеком лекарства.