Машины слетели в кювет после ДТП на Мурманском шоссе в Ленобласти, пострадал ребенок

Машины слетели в кювет после ДТП на Мурманском шоссе в Ленобласти, пострадал ребенок
К месту ДТП прибыла скорая помощь. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Волховском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Авария случилась сегодня, 22 января, на 71-м километре Мурманского шоссе в деревне Волосово. Автомобиль марки Skoda Kodiaq и грузовик в результате столкновения оказались в кювете.

Как сообщил 78.ru, в результате дорожного инцидента пострадали женщина и семилетний ребенок. Им потребовалась помощь медиков.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с автобусами на проспекте Большевиков. Транспортные средства не поделили остановку, из-за чего собрали крупную пробку.

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