Врач перечислил три продукта, отравляющих кишечник

Врач перечислил три продукта, отравляющих кишечник
Черный хлеб - один из самых полезных для кишечника продуктов. Фото: pixabay

Немецкий врач-терапевт Томас Фрилинг рассказал, что колбасные изделия, сахар и красное мясо являются самыми опасными продуктами для кишечника и повышают риск развития рака.

По словам специалиста, вяленые, копченые и сильно переработанные колбасные изделия являются канцерогенами — слишком частое употребление таких продуктов может стать причиной развития рака кишечника. Безвредная для здоровья порция красного мяса составляемое 500 граммов в неделю, передает рекомендации врача издание Focus.

Присутствие сахара в рационе также лучше свести к минимуму, поскольку он вытесняет полезные микроорганизмы, способствуя размножению вредных бактерий. Стоит отказаться и от маргарина и майонеза, поскольку они представляют серьезную нагрузку на кишечник. Лучше всего для поддержания здоровья этого органа подойдут бобовые и овощи, — поскольку в них содержится клетчатка, — а такж бананы, рыба, картофель в мундире и черный хлеб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о простых способах продлить жизнь.

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