Петербуржцев призвали стать донорами крови в Татьянин день

Сдавать кровь, как и стать донорам костного мозга, безболезненно и может оказаться спасением для какого-то пациента. Фото: pixabay.com

Сдавать кровь, как и стать донорам костного мозга, безболезненно и может оказаться спасением для какого-то пациента. Фото: pixabay.com

Жителям Северной столицы предложили стать донорами в День российского студенчества. Праздник может пройти с пользой для других горожан.

Информация об этом появилась в официальной группе «Фонд Доноров» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что сдать кровь жители города смогут в понедельник, 25 января, в семи пунктах переливания. Организаторы добавили, что очень сильно ждут петербуржцев.

«После длительных новогодних праздников доноров в отделениях переливания ждут как подарков под елкой. Твоя помощь не останется незамеченной!», – говорится в сообщении «Фонда Доноров».

Таким образом, принять участие в акции могут все желающие совершеннолетние жители города. С собой нужно только иметь паспорт и СНИЛС. Сдать кровь можно по следующим адресам: НИИ онкологии имени Петрова, ПСПбГМУ имени Павлова, научно-клинический центр имени Соколова, Городская больница № 26, Мариинская больница, центр крови Ленобласти и Городская больница Святого Великомученика Георгия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что молодые жители Петербурга за полгода сдали 1,5 тысячи литров крови для донорства.