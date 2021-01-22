Россияне назвали самую распространенную ложь в вакансиях

Опрос проводился в январе 2021 года, в нем приняли участие более 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов страны. Фото: pixabay

Опрос проводился в январе 2021 года, в нем приняли участие более 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов страны. Фото: pixabay

Согласно исследованию онлайн-сервиса по трудоустройству «Работа.ру», 80% россиян встречали ложь в вакансиях, предлагаемых работодателями.

Чаще всего не соответствует истине информация об уровне заработной платы — с такой проблемы столкнулись 55% участников опроса, пишет РБК. Еще 37% респондентов заявили, что нередко сталкивались с недостоверным перечислением трудовых обязанностей. 36% опрошенных отметили, что их обманывали насчет условий труда.

Также россияне замечали несоответствие заявленному графику работы, преувеличенные в вакансии карьерные перспективы и неожиданный отказ от оформления по трудовому кодексу (19%, 17% и 13% соответственно). Часть опрошенных рассказали, что сталкивались с обманом в отношении «дружеского коллектива», соцпакетов, места работы или командировок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам 2020 года в Петербурге стало на 17% больше вакансий.