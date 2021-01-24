Байден отменил несколько указов Трампа

Байден отменил несколько указов Трампа
Байден занял президентский пост. Фото: скриншот Instagram

Новый президент США уже выполнил несколько свои обещаний.

Президент США Джон Байден в первые же дни своего срока отменил несколько распоряжений своего предшественника Дональда Трампа. Некоторые из них критиковались американцами и вызывали множество споров. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден заявил о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения. Трамп не хотел сотрудничать с ВОЗ, так как посчитал, что организация скрывала масштабы эпидемии коронавируса и действовала в интересах Китая.

Президент вернул США в Парижское соглашение по климату, согласно которому Америка обязуется сократить углеродные выбросы в атмосферу. Политик остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим ЧС. Известно, что Байден не планирует избавляться от нее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Белом доме рассказали о планах по разговору Байдена и Путина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Джо Байден дональд трамп США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Металлострое заметили погибающих рыб
В Кремле сравнили число сторонников Навального и Путина в России
Манукяна госпитализировали после расставания с Бузовой
Митянина рассказала о задержании детей на несанкционированной акции в Петербурге
Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса
В Петербурге по непонятной причине перекрыли Дворцовую площадь
Байден отменил несколько указов Трампа
В Ленобласти изменили расписание электричек из-за неисправности контактных сетей