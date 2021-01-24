В Петербурге раздумывают над сокращением коечного фонда для ковид-пациентов

Решение о закрытии коронавирусных госпиталей, вероятно, примут, когда будет понятно, что заболеваемость идет на спад. Фото: сайт Городской больницы №20

Решение о закрытии коронавирусных госпиталей, вероятно, примут, когда будет понятно, что заболеваемость идет на спад. Фото: сайт Городской больницы №20

По словам главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, за минувшие семь дней количество госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось на 22,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Так, за эту неделею в больницы попали 3 904 человека с коронавирусом или подозрением на него. По итогам предстоящей недели, отметил председатель комитета, можно будет сделать вывод, наблюдается ли тенденция к снижению заболеваемости в Петербурге или нет. Кроме того, добавил Лисовец, ведомство задумывается о сокращении инфекционного коечного фонда ввиду стабилизации эпидобстановки.

Чиновник также рассказал о ходе вакцинации в Северной столице — в скором времени в городе откроются еще 26 прививочных пунктов. Также от петербургских предприятий поступили заявки на вакцинацию, в общей сложности, более 60 тысяч работнике. Вероятнее всего, для оперативной и эффективной работы в каждом районе города будет работать мобильная бригада из трех врачей, двух медсестер и трех регистраторов, которые будут заниматься прививками от ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории временного госпиталя в «Ленэкспо» откроется крупнейший в Петербурге пункт вакцинации от коронавируса.