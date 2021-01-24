Движение по тоннелю петербургской дамбы ограничат с 25 января из-за ремонта

Ограничения будут действовать с 25 по 28 января. Фото: пресс-служба Дирекции КЗС

Ограничения будут действовать с 25 по 28 января. Фото: пресс-служба Дирекции КЗС

По информации пресс-службы Дирекции КЗС, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в тоннеле дамбы временно ограничат движение транспорт по полосам.

Изменения коснутся внутреннего и внешнего кольца. С 25 по 26 января трафик будет затруднен с Финской стороны, а в период с 27 по 28 января ограничат движение с Невской стороны. В пресс-службе организации добавляют, что периодически въезд в тоннель могут полностью перекрывать на 7-10 минут для ввода и вывода подъемной техники.

В связи с ремонтными работами, автомобилистов просят быть особенно внимательными на дороге и следить за сообщениями на информационных табло, дорожными знаками, разметкой и скоростным режимом, а также планировать маршрут заранее с учетом ограничений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Тамбасова движение транспорта ограничат до середины марта.