Российского блогера-миллионника депортировали из Индонезии после запрещенной вечеринки

Блогера Сергея Косенко, у которого 4,9 млн подписчиков в Instagram, депортировали из Индонезии после вечеринки в Балтийском отеле, где присутствовали более 50 человек, что нарушает местные ковид-ограничения.

Интернет-звезда выложил в соцсетях видео, на котором он съезжает на мотоцикла с пирса прямо в море. Этот трюк вызвал интерес сотрудников иммиграционной службы. Местные власти отмечают, что индонезийцы сочли поступок россиянина безрассудным и опасным для окружающей среды.

Инициированная проверка показала, что Косенко, с октября находясь на территории страны, активно участвовал в продвижении компаний и товаров. Это нарушает условия пребывания в Индонезии по туристической визе, передает РБК слова руководителя отделения Министерства юстиции и прав человека на Бали Джамарули Манихурук.

Косенко, в свою очередь, отрицает свою причастность и к нелегальному ведению бизнеса, и к массовой вечеринке и называет свою депортацию «неадекватным решением властей». Блогер уверен, что причиной стало видео с мотоциклом, хотя никакого загрязнения океана из-за его действий не произошло.

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