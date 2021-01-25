Послабление ограничений и сокращение коечного фонда: власти Петербурга делают ставку на эту неделю

В Петербурге городские власти уже задумались о сокращении числа коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Специалисты считают, что необходимость в них все меньше. Ограничительные меры, между тем, отменять пока не спешат.

Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, за прошедшую неделю в Петербурге госпитализировали меньше четырех тысяч пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Этот показатель на 22,7% ниже, чем неделей ранее.

Наступившая неделя, уточнил глава ведомства, должна будет показать, есть ли тенденция к угасанию второй волны эпидемии или нет. Кроме того, комитет по здравоохранению в ближайшее время будет ставить вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда.

Не исключено, что первым «коронавирусным» госпиталем, который будет закрыт, станет «Ленэкспо». Госпиталь там работал на временной основе. Кроме того, глава комитета по здравоохранению не исключил, что на его базе будет организована вакцинация, поскольку комплекс может обеспечить большую проходимость вакцинируемых.

Пока власти думают о сокращении коечного фонда, ограничительные меры в Северной столице остаются прежними. Как писала ранее Gazeta.SPb, пока городское правительство не собирается снимать запреты – в Смольном заявляли, что предпосылок для отказа от ограничений пока нет.

При этом, согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, послабление начнется, если в течение этой недели сохранится снижение заболеваемости COVID-19. Впрочем, послабления, если и будут иметь место в ближайшее время, вряд ли коснутся массовых мероприятий — общее число зараженных и носителей инфекции в Петербурге пока внушает опасения.

Москва, между тем, уже снимает ряд ограничений. В столице к работе вернулись колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, подведомственные правительству Москвы. Сняты также были ограничения на работу детских развлекательных центров и дневных лагерей, детских комнат в торговых центрах и других подобных объектах. Театры и кинотеатры теперь могут заполнять залы на 50%, а не 25%.