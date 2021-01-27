Врач объяснил снижение суточного прироста Covid-19 в России

Врач объяснил снижение суточного прироста Covid-19 в России
В России спад новых случаев коронавируса. Фото: pixabay

В России зафиксировано снижение новых случаев коронавирусной инфекции. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил такую тенденцию в стране.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста, это связано с новогодними праздниками. В городах была снижена социальная активность из-за Нового года. Люди реже пользовались общественным транспортом и находились дома. Это позволило разорвать цепочки передачи вируса.

Данную ситуацию в России Александр Горелов с коронавирусом назвал стабильной.

Отметим, что суточный прирост 26 января составил менее 19 тыс. человек. Последний раз такое было зафиксировано 3 ноября прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые назвали потенциально эффективный препарат от Covid-19.

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