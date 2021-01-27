Названа «глубочайшая» ошибка переболевших коронавирусом

Названа «глубочайшая» ошибка переболевших коронавирусом
С высоким спортом стоит повременить. Фото: Pixabay

Коронавирусная инфекция влияет на социальные стороны жизни человека. Переболевшим стоит повременить с некоторыми занятиями, в том числе с интенсивными тренировками.

О «глубочайшей» ошибке выздоровевших рассказал иммунолог Илья Кукин в интервью изданию «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, бывшим пациентам с коронавирусом стоит на время отложить интенсивные занятия спортом. Попытка вернуть прежние спортивные результаты может обернуться перегрузкой организма. В итоге, перегрузка может вызвать острое постковидное состояние или привести к повторному заражению болезнью.

Илья Никулин считает, что приходит в физическую форму стоит постепенно. Именно так можно избежать коронавирусных осложнений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач объяснил снижение суточного прироста Covid-19 в России.

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