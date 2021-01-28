Трехсотлетний дуб на Елагином острове признали памятником живой природы

Трехсотлетний дуб на Елагином острове признали памятником живой природы
Вокруг ствола дуба теперь установлено ограждение и табличка с информацией о новом почетном статусе. Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Кирова

Дуб возрастом около 300 лет в исторической части Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове получил статус памятника живой природы.

Дерево-долгожитель официально попало в реестр старовозрастных деревьев России, о чем в среду, 27 января, рассказывает пресс-служба парка. Особый статус дуб получил после инспекции специальной комиссии. Эксперты изучили высоту и форму дерева, а также размера ствола и кроны. Также была подтверждена его природная и историческая ценность.

При этом кто мог посадить знаменитый дуб, переживший практически все потрясения в истории Петербурга, до сих пор точно не установлено. Возможно, это был Петр Шафиров, вице-канцлер Петра I. На сегодняшний день дуб на Елагином острове является одним из самых старых деревьев Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда представили уникальную экспозицию «Зоосад в годы войны».

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