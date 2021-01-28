ВОЗ предупреждает о риске возникновения очередной пандеми из-за вируса Nipah

ВОЗ предупреждает о риске возникновения очередной пандеми из-за вируса Nipah
Летучие лисицы имеют размах крыльев до 1,5 метров. Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает человечество о возможности возникновения новой пандемии, спровоцированной вирусом Nipah или NiV.

Это заболевание впервые диагностировали в 1999 году у фермеров-свиноводов, живущих на реке Нипах в Малайзии, передает «Российская газета». В дикой природе переносчиками Nipah являются хищные летучие лисицы из отряда крылановых, обитающие на территории южного Китая, Юго-Восточной Азии, Новой Гвинеи и в Австралии. Аналогичный вирус был обнаружен у летучих лисиц в Африке.

Люди заражались Nipah, контактируя с больными свиньями или употребляя в пищу финики и финиковый сок с пальм, загрязненных выделениями инфицированных крыланов. Смертность от этого вируса, считают ученые, может достигать 40-75%. При этом заболевание с одинаковой вероятностью может протекать бессимптомно или приводить к смертельному энцефалиту. Лекарства от него все еще не существует.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о серьезной ошибке, которую допускают переболевшие коронавирусом.

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