Авиакомпания Finnair начнет летать в Петербург с 29 января

Finnair будет летать в Петербург по пятницам и воскресеньям. Фото: pixabay

Finnair будет летать в Петербург по пятницам и воскресеньям. Фото: pixabay

Финская авиакомпания Finnair возобновляет авиасообщение с Россией. Уже с пятницы, 29 января, начнут выполняться рейсы между Хельсинки и Петербургом.

Об этом стало известно в четверг, 28 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, авиакомпания получила необходимые разрешения на выполнение полетов в Северную столицу и обратно в Хельсинки. Рейсы возобновляются с 29 января.

Finnair будет осуществлять полеты между Россией и Финляндией по пятницам и воскресеньям.

Напомним, в понедельник в российском правительстве сообщили, что Россия снимает ограничения на воздушное сообщение для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. При этом финское МВД уточнило, что россияне пока не могут свободно приезжать в Суоми. Ограничения для туристических поездок снимут не раньше 25 февраля.

Также в конце января полеты между двумя странами возобновит российский авиаперевозчик «Аэрофлот».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия открывает авиасообщение с Грецией и Сингапуром.