Онищенко рассказал, как остановить пандемию за две недели

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, Геннадий Онищенко заявил, что распространение коронавируса в стране можно остановить при условии соблюдения нескольких мер.

Он отметил, что к таким мерам относятся медицинские маски и перчатки.

«Если мы сейчас все наденем перчатки, наденем маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую: через 14 дней всё это закончится», — заявил он в эфире радио Sputnik.

Также он добавил, что нужно продолжать массовую вакцинацию.

С начала пандемии в России выявлено 3 793 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 71 651 летальный исход, выздоровело 3 229 258 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по состоянию на 4 января в Петербурге было выявлено 3 657 новых пациентов с ковидом, тогда как в Москве — 3 591. Причины такой неутешительной для города на Неве статистики перечислил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдуарственной Думы Геннадий Онищенко.