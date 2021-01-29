После смертельного ДТП в Красносельском районе возбуждено уголовное дело

В результате ДТП один человек погиб. Фото: Pixabay

В результате ДТП один человек погиб. Фото: Pixabay

В Красносельском районе пешеход попал под колеса автомобиля.

По предварительной информации, водитель 1984 года рождения, находясь за рулем Honda CR-V по ул. Коммунаров, вне зоны пешеходного перехода, сбил мужчину 1962 года. После этого иномарка столкнулась с автомобилем Ford Mondeo под управлением водителя 1994 года рождения.

В результате ДТП пешеход скончался от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на трассе под городом Пикалево в Ленобласти произошло страшное ДТП с участием четырех грузовиков. Один человек погиб.