В США число зараженных коронавирусом превысило 26 миллионов человек

Согласно данным университета Джона Хопкинса на 30 января, в Соединенных Штатах официально зарегистрировано 26 12 880 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Примечательно, что только на прошлой неделе, 24 января, ученые зафиксировали превышение отметки в 25 миллионов заражений. Кроме того, с начала пандемии коронавирус также стал причиной смерти 438 239 американцев. США остаются антилидерами в мировом рейтинге по количеству заражений и летальных исходов от COVID-19.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта 2020 года. С этого момента в России зарегистрировали свыше 3,7 млн случаев заболевания и более 72 тысяч смертей. Успешно вылечились за этот период более 3,2 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за месяц число госпитализаций с COVID-19 снизилось на 40%.