На углу Пятилеток и Джона Рида задымился автобус с пассажирами

На углу Пятилеток и Джона Рида задымился автобус с пассажирами
Автобус задымился. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На пересечении проспекта Пятилеток и улицы Джона Рида в Петербурге задымился автобус. Пассажирам пришлось покинуть транспорт.

Инцидент случился сегодня, 31 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, в автобусе маршрута №12 случилось задымление. В инциденте никто не пострадал.

«Подымило чутка из под колесной арки», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный лихач влетел в ограждение на Маршала Захарова. после аварии он скрылся в неизвестном направлении.

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