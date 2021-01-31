На углу Пятилеток и Джона Рида задымился автобус с пассажирами

На пересечении проспекта Пятилеток и улицы Джона Рида в Петербурге задымился автобус. Пассажирам пришлось покинуть транспорт.

Инцидент случился сегодня, 31 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, в автобусе маршрута №12 случилось задымление. В инциденте никто не пострадал.

«Подымило чутка из под колесной арки», — написал автор записи.

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