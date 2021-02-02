ВОЗ призывает Великобританию отложить массовую вакцинацию от COVID-19

Ученые приходят к выводу о нецелесообразности вакцинации населения только одной страны ввиду тесного взаимодействия государств. Фото: pixabay

Ученые приходят к выводу о нецелесообразности вакцинации населения только одной страны ввиду тесного взаимодействия государств. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к властям Великобритании и других стран с призывом не сосредотачивать все объемы вакцины для вакцинирования собственных граждан, а поделиться ими с другими государствами.

Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в субботу, 30 января. В организации убеждены, что на первом этапе важнее расширить насколько это возможно географию вакцинирования. Главное, чтобы первыми инъекции получили уязвимые категории граждан.

После вакцинации медработников и людей, находящихся в группе повышенного риска, странам предлагают гарантировать доступ к вакцине другим государствам, нуждающимся в защите своих врачей и пожилых граждан. Такой подход Харрис назвала правильным с экономической и моральной точки зрения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые врачи опасаются, что вакцинация может не спасти от новой волны заражений коронавирусом.