Глава МИД Германии призывает освободить Навального

Глава МИД Германии призывает освободить Навального
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас отреагировал на приговор, вынесенный политику Алексею Навальному. Он призвал отпустить оппозиционера.

Об этом стало известно во вторник вечером, 2 февраля. Сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте министерства.

«Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», – говорится в сообщении МИД ФРГ.

Напомним, что суд решил сменить условный срок на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше». В итоге, политик отправится в колонию общего режима на 3,5 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 100 человек задержали в Петербурге после оглашения приговора Навальному на незаконной акции в его поддержку.

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