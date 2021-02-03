Глава МИД Германии призывает освободить Навального

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас отреагировал на приговор, вынесенный политику Алексею Навальному. Он призвал отпустить оппозиционера.
Об этом стало известно во вторник вечером, 2 февраля. Сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте министерства.
«Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», – говорится в сообщении МИД ФРГ.
Напомним, что суд решил сменить условный срок на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше». В итоге, политик отправится в колонию общего режима на 3,5 года.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 100 человек задержали в Петербурге после оглашения приговора Навальному на незаконной акции в его поддержку.