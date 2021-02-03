В промзоне на улице Салова нашли 30 тонн нелегальной «омывайки»

Омывайку нашли в металлических контейнерах в промзоне на улице Салова. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Омывайку нашли в металлических контейнерах в промзоне на улице Салова. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские нашли порядка 30 тонн стеклоомывающей жидкости в контейнерах в промзоне Фрунзенского района.

Как сообщили в ГУ МВД по городу, нелегальную омывайку без документов нашли на территории промзоны на улице Салова. В состав жидкости входит метиловый спир, который ограничен к свободному гражданскому обороту.

Сотрудники правоохранительных органов нашли накладные, судя по которым 4800 канистр должны были отправить в Московскую область. Также были найдены пустые бланки накладных с печатями неустановленных организаций.

На месте опросили пятерых рабочих. Сейчас полиция ищет владельца партии и лиц, причастных к ее обороту. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по результатам экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге серийные мошенники оказались причастны к более 10 эпизодам обмана пенсионеров.