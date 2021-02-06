Как вернуть деньги, потраченные на фитнес, — инфографика Gazeta.SPb

В Госдуме рассматривают законопроект о введении нового налогового вычета за занятия спортом. Gazeta.SPb рассказывает, как и какой процент от стоимость абонемента можно будет вернуть в случае, если инициативу одобрят.

Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за занятия спортом будет социальным. Напомним, что таким образом сейчас можно вернуть часть денег, которые ушли на лечение, образование, формирование пенсионных накоплений или благотворительность.

Отметим, что в совокупности расходы по всем направлениям, по которым может быть выдан социальный налоговый вычет, составляют 120 тысяч рублей. Вернуть получится лишь 13% от этой суммы, то есть 15 600 рублей.

Для этого вам понадобятся документы, подтверждающие расходы: копия договора на оказание услуг и кассовый чек (в бумажной или электронной форме).

Добавим, что вычет распространится на такие услуги, как фитнес, йога или плавание. Полный перечень определит Кабмин, а список организаций, после оплаты занятий в которых можно будет претендовать на возврат части денег, — Минспорт.

Цель этой инициативы — способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, следует из пояснительной записки к законопроекту. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме. В случае окончательного принятия закона вычет будет предоставляться с января 2022 года.

«Появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, к 2030 году планируется вовлечь в занятия спортом 70% населения России.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что российские фитнес-клубы хотят подключиться к реабилитации граждан, переболевших коронавирусом. Мы выясняли, что об этом думают спортсмены, руководители спортивных учебных заведений, тренеры и аналитики.