Под Киришами в лобовом ДТП пострадали два человека

В аварии участвовали дети, но они не пострадали. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

В аварии участвовали дети, но они не пострадали. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

В каком состоянии они находятся – не уточняется.

В Ленинградской области в ночь на 5 февраля произошла серьезная лобовая авария. Об этом сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

Все случилось в Киришском районе на трассе «Кириши — Будогощь — Смолино». Там столкнулись два автомобиля – «Вольво» выехал на встречную полосу, а водитель «Мазды» не успел на это отреагировать. В результате произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

В одной из машин сидели маленькие дети, но они не пострадали. В каком состоянии находятся взрослые участники аварии – непонятно. На место приехали сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Поклоногорском путепроводе из-за ДТП затрудненно движение. Участником ДТП стал большегруз.