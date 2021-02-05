В России может появится новый вид кредита

Новый вид кредита будет связан с юридическими услугами. Фото: pixabay

Новый вид кредита будет связан с юридическими услугами. Фото: pixabay

Для граждан России предложили ввести новый вид кредита. Он будет связан с выдачей средств на судебные расходы. Законопроект уже изучают в Совете Федерации.

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Как сообщает «Российская газета», деньги смогут получать те граждане, у которых нет своих средств на необходимые услуги адвоката. В случае победы, истец будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.

По словам экспертов, данная мера позволит улучшить качество судебных споров, а также повысить качество юридических услуг.

В целом, за время пандемии количество заявок на судебное финансирование резко возросло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России стали чаще пытаться взыскать долги без приставов.

В стране резко увеличилось число клиентов банков, которые пытаются взыскать долг по решению суда без судебных приставов.