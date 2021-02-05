Скончался актер из «Бригады» Виталий Альшанский

Актёр Виталий Альшанский, сыгравший в фильме «Бригада», умер на 53-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. О смерти артиста сообщила его знакомая актриса Ольга Сидорова, передает РИА Новости.

«Он умер. Я точно не знаю, что произошло, говорят, что сердечная недостаточность», – заявила Ольга Сидорова.

Актриса добавила, что новость о смерти стала полнейшей неожиданностью для нее. Она рассказала, что еще месяца назад видела Виталия Альшанского, который пел и танцевал. Кроме этого, по ее словам, не было никаких намеков о плохом самочувствии актера.

Напомним, что Виталий Альшанский окончил режиссерский факультет Щукинского училища. Стал широко узнаваем после получения ролей в кино. Он сыграл в «Бригаде», в «Полицейском с рублевке» и в «Доярке из Хацапетовки». Также выступал режиссером сериала «Молодежка».

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