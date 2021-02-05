Теперь и Виталий Альшанский: смерть продолжает забирать актеров сериала «Бригада»

Теперь и Виталий Альшанский: смерть продолжает забирать актеров сериала «Бригада»
Актер Виталий Альшанский. Фото: www.instagram.com/vitaliy_and_vitaliy

Актеры культового сериала «Бригада» продолжают умирать. Из забирают болезни и несчастные случае. Не стало Виталия Альшанского.

В пятницу, 5 февраля, стало известно, что в Москве скончался актер Виталий Альшанский, прославившийся благодаря сериалу «Бригада». Врачи пришли к нему на помощь, когда он был еще живым, но спасти его не успели.

Альшанского, по предварительным данным, нашла его знакомая. Актер был без сознания. Известно, что еще накануне артист чувствовал себя хорошо.

За свою карьер Альшанский успел поучаствовать в десятках проектов. Среди них – «Бумер», «Счастливы вместе», «Кухня», «Полицейский с Рублевки» и другие.

Актер Виталий Альшанский. Фото: скриншот

Отметим, что злой рок преследует актеров сериала «Бригада» так же, как и тех, кто снимался в «Улицах разбитых фонарей». Многих из тех, кто играл в культовом сериале Алексея Сидорова уже нет в живых.

Николай Еременко-младший. Фото: скриншот сериала «Бригада»

Одним из первых ушел отец Космоса Николай Еременко-младший. Его не стало в 2001-м году, он даже не дожил до премьеры сериала. Он умер в московской Боткинской больнице в результате инсульта.

Александр Дедюшко. Фото: скриншот сериала «Бригада»

В 2007-м году не стало Александра Дедюшко, сыгравшего сотрудника ФСБ. Ему было всего 45 лет, когда он погиб в автокатастрофе.

Петр Меркурьев. Фото: скриншот сериала «Бригада»

Эпизодическая роль в «Бригаде» была и у Петра Меркурьева, который сыграл профессора консерватории. Именно он рассказывал жене Саши Белого о ее музыкальной карьере. Его не стало в 2010-м году – жизнь актера забрало тяжелое онкологическое заболевание.

Александр Белявский. Фото: скриншот сериала «Бригада»

Сыгравший в сериале продажного чиновника Зорина Александр Белявский ушел из жизни в 2012-м году. За несколько лет до этого он пережил инсульт и даже потерял речь. После этого в кино он больше не снимался.

Андрей Панин. Фото: скриншот сериала «Бригада»

Немалой потерей для российского кинематографа стала смерть Андрея Панина. Его не стала в 2013-м году. В «Бригаде» он исполнял роль Владимира Каверина. Он скончался при загадочных обстоятельствах. Причиной его смерти стала потеря крови из-за серьезной черепно-мозговой травмы. По факту даже было возбуждено уголовное дело, которое, впрочем, за отсутствием состава преступления прекратили в 2015-м году.

Екатерина Гусева и Александра Назарова. Фото: скриншот сериала «Бригада»

Совсем недавно, в 2019-м году, скончалась Александра Назарова. Более молодому поколению она известна по роли бабы Нади в «Моей прекрасной няне». Те, кто постарше, знают, что в «Бригаде» она была бабушкой супруги Белого. В возрасте 79 лет ее забрала болезнь легких.

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Теперь и Виталий Альшанский: смерть продолжает забирать актеров сериала «Бригада»